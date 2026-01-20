„Mama geht tanzen“ in Stuttgart: Feuerfontäne sorgt für Empörung unter Partygästen – so erklärt sich der Club

Feuerfontäne sorgt für Empörung unter Partygästen – so erklärt sich der Club

1 Bei „Mama geht tanzen“ im Club Wonders sorgte eine Feuerfontäne für Verunsicherung unter den Besucherinnen. (Symbolfotos) Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone / IMAGO/Depositphotos

Eine Feuerfontäne auf einer Champagner-Flasche verunsichert nach Crans-Montana Partygäste in einem Stuttgarter Club. Die Veranstalterin greift ein – und zieht Konsequenzen.











Link kopiert

Seit der Brandkatastrophe im Schweizer Wintersport-Ort Crans-Montana ist die Sensibilität für Feuerinszenierungen deutlich gestiegen – auch in Stuttgart. Das zeigte sich jetzt bei der Partyreihe „Mama geht tanzen“ im Club Wonders an der Friedrichstraße. Dort sorgte eine Champagnerflasche mit Feuerfontäne am vergangenen Freitag für heftige Kritik unter den Besucherinnen.