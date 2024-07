Malwettbewerb für Demokratie und Zusammenhalt: Esslinger Kinder zeigen Gesichter ihrer bunten Stadt

1 Die Gewinner des Malwettbewerbs wurden in der Villa Merkel ausgezeichnet – für viele war es der erste Besuch in der Galerie. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Initiative „Aufstehen!“ engagiert sich für Toleranz, Miteinander und Demokratie. Damit sich schon Kinder und Jugendliche intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, gab es einen Malwettbewerb. Fast 200 Kids machten mit.











Link kopiert

Unsere Welt ist viel zu bunt, als dass man sie nur in Schwarz und Weiß betrachten sollte. Wer wüsste das besser als Kinder, die sich noch einen unvoreingenommenen Blick bewahrt haben? Gerade in einer Zeit, in der viele vor einer Spaltung unserer Gesellschaft warnen, ist Gemeinsamkeit umso wichtiger. Unter der Flagge „Aufstehen! Initiative Esslingen“ haben sich engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammengefunden, um sich gemeinsam für Demokratie und Vielfalt in der Gesellschaft einzusetzen. Weil man gar nicht früh genug damit beginnen kann, für ein ganz selbstverständliches Miteinander zu sensibilisieren, hat die Initiative einen Malwettbewerb für Schülerinnen und Schüler ausgeschrieben. Fast 200 Jungen und Mädchen haben mitgemacht.