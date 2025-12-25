Nicht nur Notfälle: Einsamkeit an Weihnachten beschäftigt die Rettungskräfte

1 Filipp Fritz, der Leiter der Malteser-Rettungswache Plochingen (links), mit einigen der Notfall- und Rettungssanitäter, die an Weihnachten im Einsatz sind. Foto: Elke Hauptmann

Die Rettungskräfte des Malteser Hilftsdienstes in Plochingen (Kreis Esslingen) haben an den Weihnachtsfeiertagen viel zu tun. Warum sie dennoch gern arbeiten, wenn andere feiern.











Link kopiert

Raclette an den Weihnachtsfeiertagen hat bei ihnen Tradition. Jeder bringt etwas mit. Doch dass alle gemeinsam zum Essen an einem Tisch sitzen, „das kommt sehr selten vor“, sagt Filipp Fitz, der Leiter der Malteser Rettungswache Plochingen. Denn immer wieder piept ein Funkmelder – und wenn über die Integrierte Leitstelle Esslingen ein Alarm bei ihnen eingeht, rückt eines der aus Notfall- und Rettungssanitätern bestehenden Teams umgehend aus. Bei Bedarf auch einer der anwesenden Ärzte.