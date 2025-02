Malteser betreuen Kinder im Kreis Esslingen: Spielzeit entspannt die „Kita-strophe“ – Hilfe für berufstätige Eltern

1 Die „Kunterbunt“-Kinder aus Nellingen genießen es, mit ihrer Betreuerin mit Sand zu spielen. Foto: Ines Rudel

Mit dem „Offenburger Modell“ hat der Malteser-Hilfsdienst ein Konzept gefunden, um gekürzte Betreuungszeiten in Kindertagesstätten abzufedern. Geschulte Mitarbeitende betreuen die Kinder in den Randzeiten. In Nürtingen, Ostfildern und Aichtal klappt das.











Link kopiert

Der Fachkräftemangel trifft Kindertagesstätten im Kreis Esslingen hart. Weil viele Träger die Betreuungszeiten kürzen müssen, bekommen berufstätige Eltern Probleme. Um diese abzufedern, erproben einige Kommunen im Kreis das sogenannte Offenburger Modell. Die Malteser bilden Spielzeitbetreuerinnen und -betreuer aus, die zwar keine pädagogische Ausbildung haben, aber sehr gut geschult sind. In der Nellinger Kindertagesstätte „Kunterbunt“ läuft das Projekt erfolgreich. Auch in Nürtingen und in Aichtal entspannt das neue Angebot die Lage für viele Familien.