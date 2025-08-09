Mallorca Total in Böblingen: Schlagerstars zu Gast auf dem Flugfeld – Tausende feiern wie am Ballermann

Schlagerstars zu Gast auf dem Flugfeld – Tausende feiern wie am Ballermann

Schon zur Mittagszeit steigt am Samstag in Böblingen eine Mallorca-Party. Tausende Besucher feiern auf dem Flugfeld. Auf der Bühne spielen bekannte Schlagerstars.











Mallorca-Feeling in Böblingen: Am Samstag haben Tausende Besucher eine Party wie am Ballermann auf dem Flugfeld gefeiert. Meric Arslan von der MAC Event GmbH veranstaltete zum sechsten Mal die Ballermann-Sause „Mallorca Total – Super Sommer Festival“.

„Mallorca-Vibes treffen das Schwabenländle, und wir bringen euch die ultimative Party – direkt aus dem Herzen der Playa de Palma“, hatte der Veranstalter angekündigt.

Bereits um 12 Uhr war Einlass auf dem Flugfeld, um 13 Uhr begann das Opening. Die Besucher zeigten sich in Ballermann-Outfits und Trinklaune. Für ein Einzelticket mussten sie 39,90 Euro zahlen, für ein Gruppenticket ab zehn Personen umgerechnet 31,92 Euro pro Kopf.

Mallorca Total in Böblingen: Diese Schlagerstars waren dabei

Schlagerstars, die sonst am Playa de Palma auftreten, sorgten in Böblingen bei über 30 Grad für Partystimmung. Darunter bekannte Namen wie Mickie Krause, Lorenz Büffel mit seinem bekannten Mallorca-Hit „Johnny Däpp“, Julian Sommer, Rumbombe, Malle Anja oder Sabbotage.

Oli P., der vergangenes Jahr wegen eines Fernsehauftritts hatte absagen müssen, war das Closing überlassen.

Bilder von der Mallorca-Party auf dem Böblinger Flugfeld finden Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!