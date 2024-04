Malerei im Bürgertreff Neuhausen: Starke Mädchen im Farbenrausch

1 Kinder in fremden Welten sind in der Ausstellung „Mal kurz...“ im Ostertagshof Neuhausen zu sehen. Foto: Horst Rudel

In wilden Fantasy-Welten zeichnet Katharina Schick ihre Töchter. Die großformatigen Arbeiten sind bis 19. Oktober im Bürgertreff Ostertagshof in Neuhausen zu sehen.











Märchen liebt die achtjährige Tochter der Künstlerin Katharina Schick. Das hat die Mutter zu dem Bild „Fritzi und der Wolf“ inspiriert. Auf dem großflächigen Gemälde steht das Mädchen vor einer Glaskugel, in der Motive aus dem Volksmärchenschatz auftauchen. Der böse Wolf und die sieben Geißlein scheinen fröhlich miteinander herumzutollen. Dass das Bild eine dunkle Seite hat, vermittelt bedrohlich blau der Hintergrund. „Mal kurz... Wackersteine bereitlegen“ lautet der Untertitel des Kunstwerks. Schicks Arbeiten sind derzeit im Bürgertreff Ostertagshof in Neuhausen in der Bäderstraße 1 zu sehen.