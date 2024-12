Makerspace in Esslingen: Hier darf digital getüftelt werden

1 Von Februar an werden die Mitglieder des Makerspaces ihre eigenen vier Wände in Esslingen haben. Foto:

Von Februar an wird es in der Milchstraße in Esslingen einen sogenannten Makerspace geben. Dort sind nicht nur „Klischee-Nerds“ willkommen.











Link kopiert

Wer zurzeit einen Blick durch das Schaufenster in der Milchstraße 17 in Esslingen wirft, sieht bis auf einige Möbelstücke noch nicht allzu viel, der Innenraum ist noch vom Umbau geprägt. Doch schon Anfang nächsten Jahres soll sich das ändern. In dem Gebäude wird dann der erste Esslinger „Makerspace“ entstehen.

Unter diesen Begriff würden viele Konzepte gestellt, eine klare Definition gebe es allgemein nicht, erklärt Christian Flieder, einer der drei Vorstände des Vereins Makerspace Esslingen. Am besten lasse sich der künftige Treffpunkt in der Milchstraße vermutlich als „eine Art Jugendhaus für technikinteressierte Erwachsene“ beschreiben.

Die Idee sei nicht neu, in Stuttgart oder Karlsruhe beispielsweise gebe es vergleichbare Projekte, erklärt Flieder. Noch während der Coronapandemie wurde 2021 der Verein Makerspace Esslingen gegründet, dessen Mitglieder seitdem regelmäßig Workshops und offene Abende im Forum Esslingen oder dem Komma veranstalten. Der Verein an sich stehe jedoch eher im Hintergrund. „Wir sehen uns als Gruppe von Technikinteressierten“, sagt Flieder.

Um vorbeizukommen, müsse man nicht Mitglied sein, neue Vereinsmitglieder seien aber auch aufgrund der Beiträge zur Finanzierung des Makerspaces immer willkommen. Mittlerweile gebe es viele Menschen, die regelmäßig zu den Treffen kämen, Studierende beispielsweise ebenso wie Erwerbstätige. „Jeder ist willkommen. Es muss nicht unbedingt der Klischee-Nerd sein“, erklärt Flieder.

Für ihn ist vor allem der Austausch zwischen Technikinteressierten mit unterschiedlichen Schwerpunkten etwas, das den Makerspace ausmacht. Bislang wird einmal im Monat ein Workshop angeboten. Organisiert wird er jeweils von Personen aus der Gruppe, die ein persönliches Lieblingsthema vorstellen und gemeinsam mit der Gruppe erarbeiten wollen, erklärt Flieder. Durch diese Art der Organisation seien die Workshops sehr individuell, man versuche jedoch, sie immer möglichst einfach zu gestalten. Hauptthemen beim Makerspace sind bislang vor allem 3-D-Druck mit CAD-Software, Programmieren und Elektronik.

Auch das Thema Cybersicherheit wird regelmäßig behandelt. Das Wettkampfteam „Team Zwiebel“ nimmt sogar an sogenannten CTF-Events teil. „CTF“ steht für „capture the flag“ und bezeichnet im Hacking einen Wettbewerb, dessen Ziel es ist, sich in ein Computersystem zu hacken und eine „Flagge“ zu finden, deren Inhalt auf das nächste Ziel hindeutet. Durch solche Übungen könne man Hacking-Kenntnisse und Konzepte der IT-Sicherheit erlernen, erklärt Flieder. Die Gründung des Teams sei einer Nachricht in einem Gruppenchat zu verdanken und sehr spontan gewesen. „Das Team Zwiebel war eigentlich eine klassische Makerspace-Aktion“, sagt Flieder. Und so könne es dann auch mal passieren, dass man bis drei Uhr nachts an Knobelaufgaben für Cybersecurity sitze.

Neben dem fachlichen Austausch sei auch das Soziale ein wichtiger Teil des Makerspaces. Es sei ein „dritter Ort“, an dem Gleichgesinnte zusammenkommen können, erklärt Flieder. Bislang fehlte hierfür ein eigener Raum, die Nutzung von Forum und Komma waren zeitlich auf die gebuchten Termine beschränkt. In der Milchstraße 17 soll die Gruppe der Technikinteressierten dann künftig ihren eigenen Treffpunkt haben. Vor allem die gute Lage in Zentrumsnähe sei ein großer Pluspunkt, sagt Flieder. Außerdem werde man durch die Schaufensterfront der ehemaligen Verkaufsfläche auch sichtbar für die Öffentlichkeit.

Wie der Raum im Detail aussehen wird, steht noch nicht endgültig fest. „Es gibt momentan einen groben Plan, was am Ende daraus wird, ergibt sich dann aus der Nutzung“, erklärt Christian Flieder. Bislang seien eine Werkstattecke mit einem 3-D-Drucker, Tische für die Workshops und eine Sofaecke vorgesehen. Mit anderen Gruppen von Technikinteressierten wie beispielsweise dem Freifunk Esslingen, dem Linux-Café oder dem Repair-Café, sei man bereits gut vernetzt, es gebe teilweise auch personelle Überschneidungen.

Bis zur Eröffnung des Esslinger Makerspaces Anfang Februar muss sich in dem Raum also noch einiges tun; aber das Vereinsteam ist optimistisch. Wann genau der neue Treffpunkt eröffnet wird, werde rechtzeitig bekannt gegeben, unter anderem auf der Website, erklärt Flieder. Im Januar werde es aber trotz des Umbaus offene Abende und Workshops geben. „Wer uns kennenlernen und gerne auch unterstützen möchte, kann schon da vorbeischauen.“

Software

CAD steht für „computer-aided design“, zu Deutsch: „rechnerunterstütztes Konstruieren“. Mithilfe entsprechender Programme können digital Modelle entworfen werden, die – im Falle des Makerspaces – mit einem 3-D-Drucker hergestellt werden.

Begriff

Oftmals sind die Übergänge zwischen den Bezeichnungen Makerspace, Hackerspace oder Fab-Lab fließend. Sie alle eint, dass es sich um Orte des Austauschs handelt, die für Technikinteressierte die benötigte Ausrüstung bereitstellen.

Name

Ob der Raum in der Milchstraße 17 in Esslingen einen eigenen Namen erhalten oder schlicht „Makerspace“ heißen wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Man befinde sich momentan noch in einem kreativen Findungsprozess, sagt Christian Flieder.