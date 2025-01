Maker-Community in Nürtingen: Nerdige Technik, nachhaltiges Handeln

1 3D-Druck-Experte Marvin Pohl (links) hat aus am PC aufbereiteten Daten Schicht für Schicht ein beeindruckend realistisches dreidimensionales Modell des Hohenneuffen gedruckt. Foto: /Gaby Weiß

In der Nürtinger Ideenwerkstatt The-NT.space experimentieren Technikfreaks, Computernerds, Elektronikfans, Heimwerker und Bastler gemeinsam.











The-NT.space ist ein Zusammenschluss von IT- und Technik-Freaks, Hand- und Heimwerkern, Profis und Hobbybastlern in Nürtingen. Die bunte Truppe von Machern und Mitmachern mit Fähigkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen programmiert, experimentiert, werkelt und bastelt gemeinsam. Sie teilen ihr Wissen miteinander, lernen voneinander und stellen ihr Können auch gerne in den Dienst einer guten Sache. Das „NT“ steht dabei nicht nur für „Nürtingen“, sondern auch für „nerdige Technik“ und für „nachhaltiges Tun“, wie die Käpsele aus der offenen Werkstatt und Ideenschmiede betonen.