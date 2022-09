Das sind die Gäste und Themen am 28. September

„Maischberger“ in der ARD

1 Talkmasterin Sandra Maischberger (Archivbild) Foto: IMAGO/Future Image/Thomas Bartilla

Sandra Maischberger lädt am 28. September wieder zum Talk in der ARD ein. Welche Gäste die Moderatorin erwartet und welches Thema diskutiert wird, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Sandra Maischberger lädt am 28. September wieder zum Talk ein – ab 22.50 Uhr wird im Ersten wie üblich über das Weltgeschehen diskutiert. Diesmal geht es um steigende Energiekosten und Inflation: Welche Entlastungen sind jetzt am dringendsten? Und was geschieht, sollte die Gasumlage kippen?

Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, wie gefährlich Putins Strategie im Krieg mit der Ukraine ist. Was sie für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten kann, soll die Militärexpertin und Politikwissenschaftlerin Florence Graub erklären.

Die Gäste im Überblick

Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin von den Grünen

Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU

Cherno Jobatey, Moderator und Journalist

Markus Feldenkirchen, Spiegel-Autor

Jessica Berlin, Journalistin und Politikwissenschaftlerin

Florence Graub, Militärexpertin und Politikwissenschaftlerin