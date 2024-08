Main-Tauber-Kreis: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

1 Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Main-Tauber-Kreis gestorben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Ein Mann prallt auf einer Bundesstraße mit seinem Motorrad gegen ein Auto - mit schlimmen Folgen.











Link kopiert

Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Main-Tauber-Kreis gestorben. Am Dienstagmittag stieß der 81-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 27 bei Königheim mit dem Auto einer 66-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Noch an der Unfallstelle erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Auch die Autofahrerin verletzte sich demnach schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B27 war wegen der Unfall- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.