Main-Tauber-Kreis: Mann verliert Führerschein erneut – am Tag der Rückgabe

Kaum hatte ein 31-Jähriger seinen Führerschein wiederbekommen, musste er diesen erneut abgeben. Der Mann wurde nach Polizeiangaben bei einer Fahrt auf der Autobahn 81 nahe Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) kontrolliert. Ein Drogentest ergab, dass der 31-Jährige am Freitag hinter dem Steuer saß, obwohl er Kokain und Cannabis konsumiert hatte.

Erst am selben Tag hatte der Mann seinen Führerschein zurückbekommen, den er aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung für einen Monat hatte abgeben müssen.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Zusätzlich muss er mit einer erneuten medizinisch-psychologischen Untersuchung und einem Strafbefehl rechnen, da er schon vor drei Jahren nach dem Konsum von Kokain hinter dem Lenkrad erwischt wurde.