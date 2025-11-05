Maille Park in Esslingen: Arbeiter von Unbekanntem angegriffen und geschlagen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Angriff und sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann

Ein Arbeiter mit einem Laubbläser ist am Dienstag im Maillepark in Esslingen angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen.











﻿ Ein 66-jähriger Arbeiter ist am Dienstagnachmittag im Maille Park in Esslingen von einem noch unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 66-Jährige gegen 16.15 Uhr mit einem Laubbläser Blätter beseitigt, als er ein Paar bat, eine Parkbank kurz freizumachen.

Daraufhin soll der unbekannte Mann zunächst gegen den Laubbläser getreten und dann auf den 66-Jährigen eingeschlagen haben. Der Arbeiter erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Der Täter entfernte sich nach dem Angriff gemeinsam mit seiner Begleiterin. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieb das Paar verschwunden. Der Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein. Er hatte tätowierte Hände, einen Bart und leicht gräuliche Haare. Die Frau trug ein beiges Oberteil, einen beigen Schal, dunkle schulterlange Haare und eine Brille. Hinweise zu dem Paar nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 33 0 entgegen.