Maientag in Nürtingen: Wie die Schausteller die Evakuierung wegen des Hochwassers erlebten

1 Dietmar Kübler ist stolz auf seine 100-jährige Familientradition. Foto: /Meinke

Wenn an diesem Freitag der Nürtinger Maientag beginnt, fällt den Schaustellern ein Stein vom Herzen. Sie mussten um den Vergnügungspark bangen und hatten reichlich Mehrarbeit zu stemmen.











Dramatische Stunden haben die Schausteller des Nürtinger Maientags in den vergangenen Tagen erlebt. Als am Sonntagabend der Pegel des Neckars immer weiter stieg und der Festplatz in Nürtingen-Oberensingen überflutet zu werden drohte, mussten die zehn Schaustellerfamilien die Reißleine ziehen und ihre Fahrgeschäfte samt den Fuhrpark in Sicherheit bringen.