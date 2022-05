5 Bei der Kundgebung zum 1. Mai verurteilt Maren Diebel-Ebers Putins Überfall auf die Ukraine scharf. Foto: /Philipp Braitinger

Die Mai-Kundgebung des DGB auf dem Esslinger Marktplatz steht unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine, der in Deutschland die Preise steigen lässt.















Die Krisen geben sich die Klinke in die Hand. Der Krieg in der Ukraine hat seit einigen Wochen Corona als Top-Thema abgelöst. Während ihrer Rede am „Tag der Arbeit“ vor mehreren hundert Zuhörerinnen und Zuhörern auf dem Marktplatz in Esslingen verurteilte die stellvertretende Vorsitzende des DGB Baden-Württemberg, Maren Diebel-Ebers, die Kämpfe aufs Schärfste. Alles stehe seit dem 24. Februar im Schatten des Krieges, sage sie. „Putin gehört vor den Internationalen Strafgerichtshof.“ Respekt und Solidarität verdienten die Menschen, die in Russland und Weißrussland gegen ihre Regierungen und für Frieden protestierten.