Tötungsdelikt in Filderstadt Tod von Flüchtling: Verdächtiger in U-Haft

Ein 25-Jähriger wird am Sonntagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft im Filderstädter Stadtteil Sielmingen (Kreis Esslingen) getötet. Ein dringend tatverdächtiger 26-Jähriger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.