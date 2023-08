1 Beamte des SEK Baden-Württemberg machen sich auf diesem Symbolfoto für einen Zugriff bereit. Foto: Archiv/Feyder

In Bad Urach bei Reutlingen haben Beamte des SEK am frühen Morgen einen mutmaßlichen Mafia-Mörder festgenommen. Der Italiener soll vor 23 Jahren in Kalabrien den Boss der sizilianischen Mafia erschossen haben.















Das Landeskriminalamt hat am Mittwochmittag Einzelheiten zu dem in Bad Urach festgenommenen, mutmaßlichen Mafioso mitgeteilt. Demnach habe der 59-Jährige in Baden-Württemberg die vergangenen vier Jahre nach außen hin völlig unauffällig mit seiner Familie in Bad Urach gelebt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg. Er sei in einem Unternehmen angestellt gewesen.