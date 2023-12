Märkte und Konzerte auf den Fildern: Zeit für Wunder und Konzerte

1 Auf dem Hof der Haldenschule werden bunte Bunden aufgebaut. Foto: Günter/ E. Bergmann

Vereine und Chöre stimmen auch am zweiten Adventswochenende in Leinfelden-Echterdingen und in Filderstadt auf Weihnachten ein.











Adventlicher Zauber hält am Samstag, 9. Dezember in Leinfelden-Echterdingen, genauer gesagt im Ortsteil Stetten, Einzug. Die Stettener Vereine und Organisationen laden zum Stettener Advent: Auf dem Hof der ehemaligen Haldenschule, Weidacher Steige 13, werden bunte Buden aufgebaut. Geboten wird „Vieles, was die Weihnachtszeit bieten kann und ein kleines Programm“, schreiben die Veranstalter. Beginn ist um 16 Uhr.

Adventliches und Weihnachtliches hat an diesem Samstag von 11 Uhr an auch der Weihnachtsflohmarkt mit Sternchen-Café im Leinfeldener Treff Impuls, Neuer Markt 1/1, im Angebot. Es werden dort auch festliche Wohnaccessoires aus zweiter Hand sowie selbstgefertigte Deko der Kreativgruppen verkauft. Der Erlös fließt in ein soziales Projekt in Leinfelden-Echterdingen.

Sich am Lagerfeuer aufwärmen, das geht am Samstag beim Weihnachtswunder in Bernhausen. Foto: Archiv Günter E. Bergmann /- Photography

Stöbern, staunen und hübsche Geschenke finden, das ist am Samstag, 9. Dezember, von 11.30 Uhr an, beim Weihnachtswunder rund um die alten Mauern der Jakobus-Kirche in Filderstadt-Bernhausen möglich. An verschiedenen Ständen wird Genähtes, Geschnitztes, Gedrucktes, Gefilztes und Gebackenes angeboten. Es gibt Glühwein, Punsch, weihnachtliche Speisen und Musik. Wem der Trubel zu viel wird, der kann sich auf den geöffneten Kirchturm flüchten, sich am Lagerfeuer aufwärmen, das Treiben im Lichtermeer entspannt von oben bewundern oder im Raum der Stille zur Ruhe kommen. Der Erlös kommen der Jugendarbeit in Filderstadt zugute.

Am Sonntag, 10. Dezember, dreht sich dann in Echterdingen bei einem besonderen Gottesdienst in der evangelisch-methodistischen Kirche, Kapellenweg 14, alles um „Lucia“, das schwedische Lichterfest. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die Chöre von Leinfelden-Unteraichen im Takt singen am gleichen Tag von 16 Uhr an im kleinen Saal der Filderhalle, Bahnhofstraße 51, neue und bekannte Weihnachtslieder.

Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember, führen die Kantorei Echterdingen und der Jugendchor Mezzoforte zusammen mit dem Karlsruher Barockorchester das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in der Echterdinger Stephanuskirche auf. Ein Mitsingkonzert steht dabei am Samstagabend von 19.30 Uhr an auf dem Programm. Am Sonntagnachmittag von 15 Uhr an wird das Kinderkonzert „Das Weihnachtsoratorium für Kinder“ von Michael Gusenbauer aufgeführt. Die Geschichte der Geburt Jesu wird erzählt und es wird über die Musik Bachs und die Instrumente der damaligen Zeit berichtet. Ein Oratorienkonzert ist dann noch am Sonntagabend von 18 Uhr an zu hören. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Spenden sind willkommen.