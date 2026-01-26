„Märchenhafte Stadt“: Wunderschönes Schneetreiben in Esslingen – die Bilder

19 Auf Esslingen liegt eine Schneeschicht. Foto: Elena Chantzi / oh

Auch in Esslingen hat es geschneit – die Stadt liegt unter einer leichten Schneedecke. Die magischen Bilder vom Sonntagabend.











Schneefall in Esslingen: Große weiße Flocken sind am späten Sonntag über der Stadt niedergefallen. Viele Bürgerinnen und Bürger erfreuten sich an dem dicken Weiß, das auch am Tag danach noch sichtbar ist.

Auf Facebook beschreibt die Esslingerin Elena Chantzi die magischen Szenen am Abend: „Die alten Fachwerkhäuser stehen da, als hätten sie schon tausend Winter gesehen, warm beleuchtet und ruhig. Laternen werfen ihr goldenes Licht auf den weißen Boden, Schneeflocken tanzen durch die Luft, und für einen Moment scheint die Zeit an diesem Abend stehen zu bleiben. Die Kinder fühlen sich wie in einer märchenhaften Stadt und springen fröhlich umher.“

Elena hat uns ihre Fotos und Videos vom Abend zur Verfügung gestellt und auch wir waren unterwegs – klicken Sie sich gerne durch die Bildergalerie. Lang bleibt die Schneepracht wohl leider nicht erhalten. Wetterdienste sagen in den kommenden Tagen deutliche Plusgrade voraus.