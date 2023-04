Noch immer ergreifen nur wenige Männer den Beruf des Erziehers. Hannes Eisenbraun ist einer von ihnen. Ursprünglich wollte er Banker werden.















Hannes Eisenbraun kann sich noch genau daran erinnern, wie er an einem Nachmittag mit seiner Mutter auf der Couch sitzt und ihr verkündet, dass er seinen bisherigen Beruf an den Nagel hängen will. Überrascht ist sie davon nicht. Wahrscheinlich hat sie schon vorher geahnt, dass ihr Sohn in der Bank nicht gut aufgehoben ist. Hannes steht lieber auf dem Fußballplatz als hinter dem Bankschalter. Schon während seiner Ausbildung zum Bankkaufmann trainiert er mit 15 Jahren die E-Jugend in seinem Heimatverein in Neuhausen auf den Fildern. Hier, auf dem Platz, fühlt er sich wohl. Er ist beliebt bei den Kindern, seine ruhige Ausstrahlung kommt gut an.

Hannes hat ein Händchen für Kinder. Da auch seine Mutter und seine Tante im Kindergarten arbeiten, verbringt er während seiner Schulzeit viel Zeit mit jüngeren Kindern. Als er in der Hauptschule ein Praktikum machen soll, muss er nicht lange nachdenken. Er entscheidet sich für den Kindergarten. Die Wahl liegt nahe, entspricht aber auch seinen Interessen und Begabungen. „Das Soziale war mir immer sehr wichtig. Sicherlich hat das auch mit meiner Familie zu tun, in der fast alle einen sozialen Beruf ausüben. Meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater Polizist“, sagt er. Trotzdem bewirbt sich Hannes nach seinem Schulabschluss für eine Ausbildung bei der Bank.

Soziale Fähigkeiten im Bankenwesen wenig honoriert

„Das war damals cooler, als mit Kindern zu arbeiten“, erinnert sich der 32-Jährige. Banker gelten als wichtig, das Ansehen ist größer als das eines Erziehers. „Natürlich hatte ich gewisse Klischees im Kopf. Mit dem Beruf des Bankers wird Geld und Einfluss verbunden. Der Beruf des Kindergärtners wird hingegen manchmal belächelt“, so Hannes. Er merkt jedoch schnell, dass der Bankerberuf nicht zu ihm passt. Seine Chefs sind zwar zufrieden mit ihm, seine Bewertungen fallen gut aus. Trotzdem fühlt er sich in der Rolle als Dienstleister unwohl.

Dass er in der Bank seine Tattoos verstecken und die Ohrringe herausnehmen muss, versteht Hannes. Aber das Gefühl, sich verstellen zu müssen, belastet ihn. Der dunkle Anzug kommt ihm wie eine Verkleidung vor. Am meisten stört ihn jedoch, dass für die Kunden oft nur wenig Zeit ist. Ihn interessieren Menschen mehr als Zahlen. In der Bank geht es jedoch in erster Linie um Zahlen und nicht um Menschen.

Kinder sagen, was sie denken

Die Ausbildung abzubrechen ist trotz allem keine Option. Hannes möchte die Dinge zu Ende bringen, hinschmeißen ist nicht seine Art. Als das zweite Ausbildungsjahr vorbei ist, wagt er den Neuanfang. Seine Eltern zeigen Verständnis und unterstützen ihn auch finanziell. Trotzdem ist es ein Schritt, der Überwindung kostet. „Natürlich musste ich mir auch einige dumme Sprüche anhören“, sagt er. Doch er bekommt auch viel Zuspruch, gerade aus dem Verein. Heute weiß er, dass er alles richtig gemacht hat. Ihn fasziniert, dass Kinder immer sagen, was sie denken. „Wer mit Kindern zu tun hat, lernt die Welt mit anderen Augen zu sehen“, ist Hannes überzeugt. Auch als Leiter des Kinderhauses Egelsee auf den Fildern nimmt er sich die Zeit, mit den Kindern zu essen oder eine Runde Fußball zu spielen.

Auch Männer können Pflegeaufgaben verrichten

Generell werde der Beruf des Erziehers unterschätzt, findet Hannes. Er weiß, wovon er spricht: Täglich trägt er die Verantwortung für 120 Kinder, die von 7 bis 17 Uhr betreut werden. Ihm ist vor allem ein Zwischenfall in Erinnerung geblieben, bei dem er sich bewusst geworden ist, wie viel Verantwortung er jeden Tag trägt. Ein Mädchen fällt vom Klettergerüst und bricht sich das Bein. „Die Eltern vertrauen uns das Kostbarste an, was sie haben. Wir sind den Eltern für das, was in der Kita passiert, Rechenschaft schuldig.“

Dass er als Mann in einem Berufsfeld tätig ist, in dem vor allem Frauen arbeiten, stört Hannes nicht. Vorbehalte seitens der Eltern hat er bisher kaum erlebt. Nur in seltenen Fällen bestehen Eltern etwa aus religiösen Gründen darauf, dass die Pflegearbeit von einer Frau verrichtet wird. Von diesen wenigen Fällen abgesehen werden alle Aufgaben vom männlichen und weiblichen Personal verrichtet.

Auch wenn sich inzwischen mehr Männer für den Beruf entscheiden, sind männliche Erzieher wie Hannes auch heute noch immer die Ausnahme. Einer Erhebung des Statistischen Landesamts zufolge sind in Baden-Württemberg lediglich sechs Prozent des pädagogischen Personals in Kitas männlich.

Allerdings gibt es große regionale Unterschiede. So ist der Männeranteil in Städten wie Freiburg, Heidelberg oder Karlsruhe deutlich höher als auf dem Land: Während in Freiburg über 16 Prozent des Kitapersonals männlich sind, kommen im Zollernalbkreis gerade einmal zwei Männer auf 100 Frauen.

Männliche Bezugspersonen fördern die Identitätsfindung

Dabei brauchen Kinder gerade im Vorschulalter sowohl weibliche als auch männliche Bezugspersonen. So gehen Experten davon aus, dass männliche Pädagogen in Kitas, Kindergärten und Grundschulen für die Identitätsfindung und das Männerbild besonders von Jungen, die bei alleinerziehenden Müttern aufwachsen, wichtig sind.

Hannes wünscht sich, dass mehr Männer den Beruf des Erziehers ergreifen, weil dadurch tradierte Rollenmuster aufgebrochen werden könnten. Noch immer würden in vielen Familien die Mütter den Haushalt führen. Gäbe es mehr Erzieher, würden die Kinder zumindest im Kindergarten vorgelebt bekommen, dass auch Männer kochen und Pflegetätigkeiten erledigen könnten.

Um mehr Männer und Frauen für den Beruf zu begeistern, bräuchte es jedoch mehr gesellschaftliche Anerkennung und eine bessere Bezahlung. „Wir müssen uns klar machen, dass auch der Daimler-Chef ohne uns seinen Beruf nicht ausüben könnte.“

Initiative des Landes Baden-Württemberg

Gehalt



Das Einstiegsgehalt als Erzieher beträgt in Baden-Württemberg 3.272 Euro, mit mehrjähriger Berufserfahrung kann man bis zu 4.109 Euro verdienen. Auszubildende erhalten im ersten Jahre 1.190 Euro und im dritten Jahr 1.353 Euro.

Ausbildungswege

Auszubildende mit Hauptschulabschluss können sich an der Berufsfachschule für pädagogische Assistenz bewerben. Wer die Mittlere Reife, das Fachabitur oder das Abitur vorweisen kann, besucht nach einem Praktikum von sechs Wochen die Fachschule für Sozialpädagogik. Die klassische Ausbildung verbindet zwei Schuljahre mit einem abschließenden einjährigen Berufspraktikum. Die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) hat mit zwei Tagen pro Woche sowie Praxis während der Schulferien von Anfang an einen höheren Praxisanteil. Alle Informationen zur Ausbildung zum Erzieher in Baden-Württemberg finden sich unter www.erzieher-in-bw.de.