1 Jedes Jahr im Mai gehen die aktiven Herren vier Tage lang gemeinsam zum Wandern. Der „Chef“ Hubert Hänle (links) und sein „Co-Pilot“ Peter Hilss Foto: Goh

Die Männergruppe des TSV Köngen treibt gemeinsam Sport, verreist zusammen und packt mit an, wenn helfende Hände gebraucht werden. Die „Jedermänner“ sind eine verschworene Gemeinschaft.















Link kopiert

Köngen - Männersportgruppen gibt es viele. Die Köngener Jedermänner sind jedoch etwas Besonderes: Wenn irgendwo Not am Mann ist, wenn helfende Hände gebraucht werden, wenn es ums Engagement für einen guten Zweck geht, dann sind die 21 sportlichen Herren tatkräftig mit dabei. „Es ist doch klar, dass wir etwa bei einem Fest, das die Gemeinde veranstaltet, mit anpacken, wo immer man uns braucht“, erzählt Hubert Hänle, der Leiter der Gruppe, die eine der acht Unterabteilungen des Turn- und Sportvereins Köngen (TSV) ist. „Darüber hinaus ist jeder Einzelne von uns ehrenamtlich engagiert: In den Abteilungen des TSV, in anderen Vereinen oder Institutionen, in der Gemeinde, im Landkreis.“