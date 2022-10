1 Britpop zum Sehen und Hören: Tanzgruppen unterstützen den Chor MiDur. Foto: /Rainer Kellmayer

Wie sehr die britische Popkultur bis heute unseren Musikgeschmack geprägt hat, zeigten die Chöre und Tanzgruppen des Männergesangvereins Neuhausen. Wie kam die Revue beim Publikum an?















„Best of Britpop 2022“ hieß es am Wochenende in der Egelseehalle Neuhausen. Bereits zehn große Revuen hat der Chor MixDur des Männergesangvereins Neuhausen in den vergangenen Jahren auf die Bühne gebracht. Auch die elfte Auflage hatte es in sich: Die modernen Chöre und verschiedene Tanzgruppen des Vereins begeisterten das Publikum mit einer perfekt inszenierten Show: Alle drei Veranstaltungen waren ausverkauft.