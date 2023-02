15 Das große Finale der Filder-Fasnets-Show Foto: /Rainer Kellmayer

Die Filder-Fasnet-Shows des Männergesangvereins sind in der Narrenhochburg Neuhausen Kult: In Windeseile waren die drei Veranstaltungen in der Egelsee-Festhalle ausverkauft. „Unsere Shows laufen stets unter einem besonderen Motto“, sagte Heinrich Hobelsberger vom Kommunikationsteam des Vereins. Diesmal hieß es: „Das ist der Gipfel – Der Berg ruft“. Mit viel Musik, Tanz und pfiffigen Comedy-Einlagen entführten die mehr als 180 Akteure das bestens gelaunte Publikum in die Welt der Berge und Almen.