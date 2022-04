1 Die Gardetänzerinnen des Männergesangvereins Neuhausen treten beim Filder-Fasnetszoo auf. Foto: /Gaby Weiß

Der Männergesangverein Neuhausen lässt sich von der Pandemie nicht unterkriegen. Am 6. und 7. Mai präsentieren rund 200 Aktive in der Egelseehalle ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm.















Das Plakat, auf dem ein Affe grinsend die Zähne bleckt, kündigt den großen „Filder-Fasnetszoo“ an. Die Sänger in den Chören, die Tänzerinnen in den Garden und all die vielen Helfer hinter den Kulissen scharren schon mit den Hufen und versprechen: „Es wird närrisch, tierisch und wild.“ Am 6. und 7. Mai präsentieren rund 200 Aktive des Männergesangvereins Neuhausen (MGV) in der Egelseehalle ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm. Und nachdem die showerprobten MGVler zwei Jahre lang schweren Herzens pandemiebedingt pausieren mussten, firmiert nun eben das Fest im Wonnemonat Mai augenzwinkernd als „Fasnetsveranstaltung“.