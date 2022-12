1 Erneut gab’s für Neuhausen nichts Zählbares. Foto: EZ/Archiv

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen unterliegen bei der SG Pforzheim/Eutingen klar mit 31:37.















Die Luft für die Handballer des TSV Neuhausen in der 3. Liga wird zunehmend dünner – auch bei der SG Pforzheim/Eutingen setzte es mit 31:37 (15:19) eine Niederlage, obwohl diese, laut Neuhausens Spieler Roman Fleisch, um einige Tore zu hoch ausgefallen sei. Der Modus der Abstiegsregelung: Die drei Letztplatzierten treten in der Runde 2023/24 eine Liga tiefer an, der Elfte spielt Relegation.