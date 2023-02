Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen sichern beim 39:36 (19:20) beim HBW Balingen-Weilstetten II wichtige Punkte.















Link kopiert

„Das war sehr wichtig für uns“, sagte Spieler Roman Fleisch vom TSV Neuhausen nach dem 39:36 (19:20)-Erfolg beim HBW Balingen-Weilstetten II. Mit dem Sieg erkämpften die Maddogs den zehnten Tabellenplatz und hätten, wenn es so bleibt, damit den Klassenverbleib in der Tasche. In die Karten spielten den Filderhandballern die Niederlagen der HG Oftersheim/Schwetzingen gegen den HC Oppenweiler/Backnang (24:26) und des TSV Willstätt gegen TuS Fürstenfeldbruck (26:29). „Es ist aber immer noch alles offen“, warnte Fleisch angesichts der noch vier ausstehenden Spieltage.