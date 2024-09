Mädchenheim in Nepal: Esslinger Ehepaar sammelt Spenden mit Tour im Himalaja

1 Mädchen aus dem Kinderheim in Nakhipot. Rund 170 Euro kalkulieren die Betreiber der Einrichtung für einen Unterbringungsplatz pro Kind und Monat. Foto: privat

Das Esslinger Ehepaar Krüger unternimmt eine Trekkingtour im Himalaja. Der Marsch soll Geld zugunsten zweier Kinderhäuser in Nepal einwerben.











Gaby und Detlef Krüger starten demnächst ihre 70-tägige Charity-Trekkingtour im Himalaja-Gebirge in Nepal. Die Route ist Teil des Great Himalaya Trails (GHT). Die gesamte sogenannte Upper Route führt in rund 1700 Kilometer über 18 Pässe, die auf 5000 bis 6000 Meter Höhe liegen. Die Krügers starten mit dem zweiten Teil, der 850 Kilometer lang ist, der sie von Langtang aus bis ganz nach Westen ins abgelegene Upper Dolpo führen wird. Die beiden sind zehn Wochen unterwegs und übernachten überwiegend im Zelt, etwa ein Drittel der Übernachtungen findet in Lodges statt. Die Krügers haben lediglich drei Ruhetage auf ihrer Tour eingeplant. Das Ehepaar finanziert das Unternehmen aus privaten Mitteln – rund 15 000 Euro kostet das – lediglich für Ausrüstung und Sonnenschutz haben sie Sponsoren gefunden. Begleitet werden die Krügers von Guides und einem Koch. Am tiefsten Punkt ihrer Tour auf 980 Metern, von wo sie starten, rechnen sie mit Temperaturen von 25 bis 30 Grad, später auf den Höhen von 5000 und 6000 Metern mit bis zu minus 10 Grad.