1 Alisa, Moritz und Yvonne Sturm versuchen mit dem Verlust zurechtzukommen. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Alisa aus Winterbach im Remstal ist neun Jahre alt, als ihr Vater beim Joggen zusammenbricht. Später stirbt er an einem Herzstillstand. Wie sie und ihre Familie mit dem Verlust umgehen und wer ihnen dabei hilft.















Alisa verabschiedet sich wie jeden Morgen von ihrem Vater. Der muss zur Arbeit und will abends noch im Wald joggen gehen. Um sieben Uhr ist er immer noch nicht zurück. Untypisch, sonst ist er immer verlässlich. Alisas Familie wird unruhig. Ihre Tante und ihr Onkel schnappen sich die Fahrräder, fahren in den Wald. Alisa bleibt zu Hause. Sie ist hibbelig, malt sich schon das Schlimmste aus. Dann die Nachricht: ihr Vater ist beim Joggen zusammengebrochen und auf dem Weg ins Krankenhaus. Dort hat er am Abend einen Herzstillstand und stirbt.