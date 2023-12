Mädchen aus Weissach im Tal: Weiter große Sorgen um die kleine Helena

1 Helena ist trotz ihrer Krankheit und den vielen Operationen, die sie in ihrem jungen Leben bereits über sich ergehen lassen musste, ein aufgewecktes und fröhliches Kind. Foto: privat

Das Schicksal des Mädchens, das mit einer seltenen Fehlbildung zur Welt kam, hat die Menschen bewegt. Im Februar muss Helena für die nächste große Operation in die Klinik – und ihre Mutter fühlt sich vielfach allein gelassen.











Drei Monate ist ihre Tochter in ihrer Entwicklung zurück, das hat der Kinderarzt Lydia Martin bescheinigt. Kein Wunder, schließlich hat Helena, die im Herbst 2022 mit einer Blasenekstrophie geboren wurde – eine seltene Fehlstellung, bei der die Blase nicht zu einem Hohlorgan ausgebildet ist, sondern die Form einer Platte hat und an der Bauchwand offen liegt – in ihrem jungen Leben schon eine Menge mitgemacht. Ihr Leidensweg ist noch nicht zu Ende. Im Februar steht die nächste große Operation bei der kleinen Helena an.