1 Google stellt beim „Made by Google“-Event seine neuen Produkte vor. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Political-Moments

Am Donnerstag stellt Google auf dem „Made by Google“-Event eine ganze Reihe an neuen Produkten vor. Auf was sich Pixel-Freunde freuen dürfen.















Google Pixel-Fans werden sich das heutige Datum wohl bereits fett in ihrem Kalender markiert haben. Denn am Donnerstag um 16 Uhr (MET) wird auf dem „Made by Google“-Event eine ganze Reihe an neuen Produkten von Google vorgestellt.

Zwar ist die persönliche Veranstaltung in Williamsburg/New York nur auf geladene Pressemitglieder beschränkt, jedoch kann das Event auch live von Zuhause aus verfolgt werden.

Diese Produkte werden vorgestellt

Auf der Agenda der Veranstaltung stehen mehrere Punkte: Vorgestellt werden das Google Smartphone Pixel 7, das Pixel 7 Pro sowie die Google Pixel Watch. Die Smartphones sind mit einer neuen Prozessor-Generation, dem Google Tensor G2, ausgestattet. Außerdem soll es auch Neuigkeiten im Nest Smart Home-Portfolio geben.

Auf einem Teaser-Video, dass das Unternehmen bereits vorab veröffentlichte, sind auch die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro zu sehen. Demnach wird vermutet, dass es auch hier eine Neuerung gibt. Das Motto: „Designed to work together. Built to work for you.“

Wie das Unternehmen mitteilte, können alle Produkte noch ab dem selben Tag online vorbestellt werden.