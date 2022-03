Foodsharing und Leaf to Root in Esslingen Tipps gegen Lebensmittelverschwendung

Mehrere Millionen Tonnen Lebensmittel wandern in Deutschland in den Mülleimer statt in den Kochtopf. Mitverantwortlich sind Privathaushalte. In Esslingen zeigen Experten wie es anders geht: mit Prinzipien wie Foodsharing oder Leaf to Root.