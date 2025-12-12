Maccabi-Fans in Stuttgart: Waren die Gesänge strafrechtlich relevant – oder nur Ultra-Schmählieder?
1
Maccabi-Fans in Stuttgart – Ultras oder üble Rassisten? Foto: Marijan Murat/dpa

Im Netz tobt ein Streit über Fangesänge der Maccabi-Tel-Aviv-Fans. Haben sie in Stuttgart Araber pauschal beleidigt? Die Staatsanwaltschaft steht vor keiner leichten Aufgabe.

Geht es um den Nahostkonflikt, ist in sozialen Medien kaum mehr ein sachlicher Diskurs möglich – fast zwangsläufig wird es emotional, häufig auch beleidigend. Mit Maccabi Tel Aviv war am Donnerstag ein Club in Stuttgart zu Gast, dessen Anhänger zuletzt nicht gerade durch Deeskalation aufgefallen waren, was den israelisch-palästinensischen Konflikt angeht, im Gegenteil: Maccabi-Fans skandierten im Kontext der Ausschreitungen in Amsterdam palästinenserfeindliche Parolen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.