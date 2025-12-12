Maccabi-Fans in Stuttgart: Waren die Gesänge strafrechtlich relevant – oder nur Ultra-Schmählieder?

Waren die Gesänge strafrechtlich relevant – oder nur Ultra-Schmählieder?

1 Maccabi-Fans in Stuttgart – Ultras oder üble Rassisten? Foto: Marijan Murat/dpa

Im Netz tobt ein Streit über Fangesänge der Maccabi-Tel-Aviv-Fans. Haben sie in Stuttgart Araber pauschal beleidigt? Die Staatsanwaltschaft steht vor keiner leichten Aufgabe.











Link kopiert

Geht es um den Nahostkonflikt, ist in sozialen Medien kaum mehr ein sachlicher Diskurs möglich – fast zwangsläufig wird es emotional, häufig auch beleidigend. Mit Maccabi Tel Aviv war am Donnerstag ein Club in Stuttgart zu Gast, dessen Anhänger zuletzt nicht gerade durch Deeskalation aufgefallen waren, was den israelisch-palästinensischen Konflikt angeht, im Gegenteil: Maccabi-Fans skandierten im Kontext der Ausschreitungen in Amsterdam palästinenserfeindliche Parolen.