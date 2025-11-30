Lyrik im Nahverkehr: Seit 40 Jahren: Diese Frau sucht die Gedichte für die Stadtbahn Stuttgart aus
Ursula Hosch sammelt Gedichte, die dann in den Stuttgarter Stadtbahnen für die Fahrgäste sichtbar werden. Foto: Erdem Gökalp

Ursula Hosch bringt seit 1987 Poesie in Stuttgarter Stadtbahnen. Ihre Suche nach den passenden Gedichten ist eine Kunst für sich. Warum sie auch manchmal scheitert.

Manchmal gestaltet sich die Suche nach dem richtigen Gedicht wie die Suche nach einem Gedanken, der einem auf der Zunge liegt, aber einfach nicht einfallen will. Ursula Hosch liest vielleicht eine Rezension oder findet ein Gedicht in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, das ihr gefällt. Dann sucht sie nach mehr Gedichten von diesem Autor, der ihr gefallen hat, und liest dann noch im Klappentext eines anderen Lyrikbandes über andere Lyriker, die dieser empfiehlt. Am Ende ihrer Suche hält sie meistens ein Gedicht in den Händen, das sie schmunzeln lässt, das nicht zu abgehoben klingt und einen vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt. Auch nachdem man die Stadtbahn schon wieder verlassen hat.

