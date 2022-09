Luxuswohnungen am Pragsattel

1 Am Pragsattel sind zuletzt zahlreiche Bauprojekte entstanden. Foto: Werner Kuhnle

Vor dem Landgericht Stuttgart wird darüber gestritten, ob ein Bauträger Kaufinteressenten ausreichend über die Nachbarbebauung informiert hat.















Ist der Käufer zweier Wohnungen in einem Neubauprojekt auf dem Pragsattel nicht ausreichend über die Pläne im Umfeld informiert worden? Diese Frage wurde am Mittwoch fast fünf Stunden lang am Landgericht kontrovers diskutiert. Der Erkenntnisgewinn war gleichwohl dürftig.