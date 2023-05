17 Das vor über 200 Jahre erbaute Schloss Weil in Esslingen steht zum Verkauf. Foto: /Stzn

Eine Luxusimmobilie mit historischer Bedeutung wird verkauft. Das Schloss Weil in Esslingen, von König Wilhelm I. erbaut, könnte für alle zugänglich werden, wenn die öffentliche Hand es übernimmt.















Link kopiert

Seit Ende der Monarchie war das Schlösschen Weil auf der heutigen Gemarkung Esslingen immer in Privatbesitz. Die Öffentlichkeit konnte bisher also nicht die Baukunst des Florenzer Architekten Giovanni Salucci bestaunen, der mit diesem quadratischen Prachtbau im Stile eines italienischen Landhaus in den Jahren 1818 und 1819 seine erste Arbeit für König Wilhelm I. abgeliefert hat. Der Monarch war so begeistert, dass er ihn zu seinem Hofbaumeister machte, der später unter anderem die Grabkapelle Württemberg baute.