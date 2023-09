1 Olaf Scholz: Der VfB Stuttgart schickt dem Bundeskanzler Genesungswünsche der besonderen Art. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich im Piraten-Look nach einem Unfall. Das regt die Fantasie vieler Nutzer beim Onlinedienst X an. Auch der VfB Stuttgart nimmt den Politiker aufs Korn.















Für diese Genesungswünsche braucht der Kanzler viel Sinn für Humor: Olaf Scholz, der wegen eines Sturzes beim Joggen eine Augenklappe trägt, regt die Fantasie der Nutzer im Onlinedienst „X“ (vormals Twitter) an. In zahlreichen Memes, das sind in den sozialen Medien verbreitete Bilder mit oft humoristischen Kommentaren, nehmen Menschen den SPD-Politiker im Piraten-Look aufs Korn.

Mit von der Partie ist auch der VfB Stuttgart: Der Verein aus Bad Cannstatt verpasste Scholz eine Augenklappe mit Vereinswappen. Auf dem offiziellen X-Account heißt es zu dem geposteten Bild mit einem Augenzwinkern: „Optischer Verbesserungsvorschlag aus dem Schwabenland“.

In einem weiteren Posting schiebt der VfB hinterher: „Und natürlich eine gute und schnelle Genesung, Herr Bundeskanzler!“

Ähnlich originelle Memes gab es im Laufe des Tages reichlich. Die Piratenpartei freute sich auf X über die Augenklappe und kommentierte: „Wir sind Kanzler!“

Scholz’ eigene Bundestagsfraktion schrieb zu dessen jüngster Bemerkung „Das Thema Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd“ und dem Scholz-Foto: „Ihr solltet das Pferd mal sehen.“

Ein X-Nutzer ernannte Scholz zum neuen Mitglied der Seemannslieder-Band Santiano aus Schleswig-Holstein: „Arr, er ist ein echter Pirat.“

Scholz hatte am Montag zwei Tage nach dem Unfall seine Verletzung erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Auf der Internetplattform X verbreitete er ein Foto, auf dem Schürfwunden über die ganze rechte Gesichtshälfte verteilt zu sehen sind. Er scheint es aber gelassen zu nehmen. „Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist“, kommentierte er das Bild. In weiser Vorahnung fügte er bereits hinzu: „Wer den Schaden hat ... Bin gespannt auf die Memes.“