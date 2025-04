Luisa Cerano und Katharina Grosse: Wie sich Mode aus Nürtingen von großer Kunst inspirieren lässt

1 Künstlerin Katharina Grosse im Austausch mit den beiden Geschäftsführern der Nürtinger Ferd. Hauber GmbH Walter Michael Leuthe und Jürgen Leuthe (von links). Foto:

Die Marke Luisa Cerano der Nürtinger Haubergruppe hat bereits Projekte mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern von Baselitz bis Cindy Sherman auf den Weg gebracht. Dieses Jahr gibt es eine Kollektion, die von Katharina Grosses Kunst beeinflusst wurde.











Die Mode-Marke Luisa Cerano der Nürtinger Haubergruppe setzt auf Kunst-Sponsoring. Diesmal gibt es eine Zusammenarbeit mit Katharina Grosse zu deren aktueller Schau „The Sprayed Dear“ in der Staatsgalerie Stuttgart.

„Kunst war in meiner Familie schon immer mehr als nur ein schönes Bild an der Wand – sie war Inspiration, Ausdruck und ein Fenster in neue Welten. Ob Malerei, Architektur oder Fotografie – wir haben uns stets von dem leiten lassen, was uns begeistert und berührt, beschreibt Jürgen Leuthe, CEO der Ferd. Hauber GmbH in Nürtingen, seine Motivation für Kunstsponsoring. Das Unternehmen fördert seit mehr als 20 Jahren Kunstprojekte. Zuletzt standen Kooperationen mit Cindy Sherman, Baselitz, Richter und Polke auf dem Programm.

Frauen in der Kunst fördern

„Mode, Kunst und Empowerment gehören für uns untrennbar zusammen“, sagt Leuthe, der im vergangenen Jahr beispielsweise die Organisation „This One’s for the Girls“ unterstützte, mit der die Staatsgalerie Stuttgart ihrerseits Frauen in der Kunst fördert. Die Förderung entsprang der Kooperation mit der Staatsgalerie aus Anlass der Modigliani-Ausstellung „Moderne Blicke“. In dem Zusammenhang hatte Hauber für seine Marke Luisa Cerano eine exklusive und limitierte Kapselkollektion entwickelt.

Die Schau von Katharina Grosse in der Stuttgarter Staatsgalerie ist noch bis Januar 2026 zu sehen. Foto: privat

In diesem Jahr wird es begleitend zur Ausstellung von Katharina Grosse in Stuttgart von Luisa Cerano ein Programm geben, das Führungen, Talks und Lectures vorsieht, teilt das Nürtinger Unternehmen mit, denn Kunstvermittlung sei ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Unterstützung.

Leuthe bezeichnet Grosses Kunst als kraftvoll, grenzenlos und voller Energie – „genau diese Eigenschaften inspirieren uns auch in der Mode“. Für sein Unternehmen sei die aktuelle Kooperation „mehr als ein Sponsoring, sie ist ein Statement für Kreativität und die grenzenlosen Möglichkeiten der Kunst.“

Mode von Kunst inspiriert

Darauf nehme die neueste Kollektion Bezug. Sie feiere „genau diese Werte mit knalligen Farben und starken Statements. Inspiriert von der leuchtenden Farbwelt Katharina Grosses setzen Töne wie Hibiskus und Pea Green kraftvolle Akzente, die jedes Outfit zu einem einzigartigen Blickfang machen.“

Nach Leuthes Überzeugung wäre die Welt ohne Kunst ein ganzes Stück ärmer. „Kunst ist Kultur, Bewegung und Zeitgeist. Sie regt zum Nachdenken an, erzählt Geschichten und verbindet Menschen. Deshalb war es für uns immer selbstverständlich, Kunst in all ihren Facetten zu unterstützen – mal im Kleinen, mal im Großen.“

Mit solchen Kooperationen wolle man die Marke noch sichtbarer machen und ihre Werte unterstreichen. Gleichzeitig gehe es nicht nur um Reichweite, sondern auch darum, Emotionen zu wecken und Menschen für die Marke zu begeistern.