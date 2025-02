Luis Rubiales droht lange Haft: Bewegender Prozess-Start zum Kuss-Skandal in Spanien

Aufstellung des VfB gegen den FC Augsburg So will Trainer Sebastian Hoeneß im DFB-Pokal spielen lassen

Noch zwei Siege und der VfB stünde im DFB-Pokalfinale in Berlin. Dazu muss an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD) im Viertelfinale gegen Augsburg ein starker Auftritt her. Wir haben die voraussichtliche Aufstellung der Stuttgarter.