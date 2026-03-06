Luftverkehr: Lufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg steigern

1 Die Lufthansa setzt 2026 weiter auf Wachstum. (Archivbild) Foto: Lennart Stock/dpa

Die Lufthansa meldet Rekordumsatz und will die Dividende erhöhen. Wie der Konzern trotz Herausforderungen seine Gewinne weiter ausbauen will.











Link kopiert

Frankfurt/Main - Geringere Spritkosten und weniger Ausgaben für verspätete Flüge haben der Lufthansa 2025 im Tagesgeschäft mehr Gewinn eingebracht. Weil zudem die Kernmarke Lufthansa Airlines in die Gewinnzone zurückkehrte, kletterte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) knapp ein Fünftel auf 1,96 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Frankfurt mitteilte. Für 2026 stellte Vorstandschef Carsten Spohr trotz der Verwerfungen durch den Iran-Krieg eine weitere deutliche Steigerung in Aussicht.

Zu dem Gewinnanstieg soll das laufende Sparprogramm bei der Kernmarke Lufthansa Airlines beitragen. Sie erhält in diesem Jahr mehr neue und sparsamere Langstreckenjets und setzt stärker auf billigere Töchter wie Lufthansa City Airlines und Discover.

Im vergangenen Jahr steigerte der Lufthansa-Konzern seinen Umsatz um fünf Prozent auf den Rekordwert von 39,6 Milliarden Euro. Der Gewinn unter dem Strich sank wegen negativer Steuereffekte hingegen um drei Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Die Dividende für die Aktionäre soll dennoch um zehn Prozent auf 33 Cent je Aktie steigen.