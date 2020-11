1 Zwei Firmen mit Lösungen: Den Airtube von UVC Clean gibt es in vielen Varianten. Daniel Schumann, Georg Rössler und Hartmut Weinreich (von links) nutzen eine Stehtisch-Luftreiniger-Kombination. Auch der Steritube aus dem Hause IST Metz tötet Viren ab. Foto: Horst Rudel

Eine „Erfindung“ aus Karlsruhe ist dieser Tage groß gefeiert worden: ein Gerät, das mittels UVC-Licht Viren abtötet. In Nürtingen und in Owen werden solche Luftreiniger bereits produziert.

Kreis Esslingen - Die einen verbauen Ventilatoren in Fenster und Klimaanlagen, andere stellen Luftreiniger mit Filtereinsatz auf, wieder andere öffnen die Fenster sperrangelweit – und sitzen in der Kälte. Um Corona-Viren abzutöten, die sich ja offenkundig über Aerosole verbreiten, gibt es unterschiedliche, mehr oder weniger taugliche Varianten. Vor einigen Tagen gab das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bekannt, mit dem Aerobuster eine „Erfindung“ gemacht zu haben, die durch Hitze und UVC-Licht 99,8 Prozent der Viren deaktiviere. Im nächsten Schritt will man nun 100 Prototypen der mobilen Anlage in Stehlampen-Form fertigen und einen Partner in der Industrie suchen.