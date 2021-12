Der neue Impfstoff ist da Die Kinderimpfungen in Stuttgart haben begonnen – großer Andrang zum Start

In der Schleyerhalle haben die Kinderimpfungen schon am Dienstag begonnen. Das Kinderhospital Olgäle folgt am Donnerstag. Auch viele der Stuttgarter Kinderärzte beteiligen sich an der Impfkampagne.