Luftreinhaltung in Stuttgart: Fällt das Fahrverbot? – Stadt kontrolliert Diesel nicht mehr

Luftreinhaltung in Stuttgart

1 Am 1. Januar 2019 trat das erste Dieselfahrverbot in Kraft, später waren in einer kleineren Zone auch Fahrzeuge bis einschließlich Euro 5 betroffen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Lage am früheren Hotspot Neckartor hat sich entspannt. Das Fahrverbot könnte bald aufgehoben werden, wäre da nicht ein problematischer Straßenzug im Stuttgarter Osten.











Link kopiert

Die Schadstoffbelastung in der Landeshauptstadt ist auch 2024 weiter zurückgegangen. Am berühmt-berüchtigten Neckartor erfasste die Messstelle der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) für Stickstoffdioxid Ende 2024 einen Wert 31 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft als Jahres-Mittelwert. Die Messzahl lag damit im vierten Jahr in Folge unter dem Immissionsgrenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft.