Luftfilter in Klassenräumen

1 Die Eltern wünschen sich Luftfilter für Schulen, wie hier in Bayern. Foto: dpa/Sven Hoppe

Im Streit um die Ausstattung der Schulen mit Luftfiltergeräten hat der Gesamtelternbeirat eine Petition gestartet. Auch die Stadträte der Fraktion fordern Geräte für alle Klassenzimmer.

Stuttgart - Die Stuttgarter Stadträte müssen sich nochmals mit der wissenschaftlichen Studie zum Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte in Schulen befassen. Die hatte das Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart angefertigt, doch mit der Handlungsempfehlung des Institutsleiters Konstantinos Stergiaropoulos wollen sich die Eltern nicht zufriedengeben. Sie fordern OB Frank Nopper (CDU) in einer Petition auf, alle Klassenzimmer mit den mobilen Luftreinigern auszustatten. Auch die Fraktionsgemeinschaft von Linken, SÖS und Piraten schließt sich dieser Forderung an.