Luftangriff in Hauptstadt: Israel greift Hisbollah-Anführer in Beirut an

1 Mitarbeiter des Zivilschutzes am Ort eines israelischen Angriffs im südlichen Vorort von Beirut. Foto: Bilal Hussein/AP/dpa

Trotz Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah kommt es erneut zu einem gezielten Angriff in Beirut. Ziel war nach offiziellen israelischen Angaben ein ranghohes Mitglied der libanesischen Miliz.











Tel Aviv/Beirut - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein ranghohes Hisbollah-Mitglied in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. In einer Mitteilung des Militärs war die Rede von einem "gezielten Schlag gegen einen führenden Hisbollah-Terroristen in Beirut". Nach Angaben des Hisbollah-nahen libanesischen Fernsehsenders Al-Majadin wurde bei dem Angriff auf eine Wohnung mindestens ein Mensch getötet. Es war der erste israelische Angriff im Großraum Beirut seit Monaten.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, bei dem Angriff im südlichen Beiruter Vorort Haret Hreik seien zudem 21 Personen verletzt worden und auch erheblicher Schaden an benachbarten Gebäuden und Autos auf der Straße entstanden.

Angriff auf "Generalstabschef" der Hisbollah

Israelische Medien berichteten, Ziel des Angriffs sei der Hisbollah-Führer Haitham Ali Tabatabai gewesen. Es handele sich um die "Nummer zwei" innerhalb der Hisbollah-Miliz. Die USA hatten 2018 eine Belohnung für seine Ergreifung ausgesetzt.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte mit, die Armee habe "den Hisbollah-Generalstabschef angegriffen, der den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet hatte". Netanjahu habe die Attacke gemäß der Empfehlung des Verteidigungsministers Israel Katz und des Militärchefs Ejal Zamir angeordnet. Von der Hisbollah gab es zunächst keine offizielle Mitteilung zu dem Vorfall.

Israel und die vom Iran unterstützte Miliz hatten sich im November 2024 nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Dennoch greift das israelische Militär immer wieder Ziele im Libanon an. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Vereinbarung vor.

Immer wieder Angriffe auch in Beirut

Im September vergangenen Jahres hatte die israelische Luftwaffe den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet. Der Angriff ereignete sich ebenfalls in dem Beiruter Vorort Haret Hreik.

Im Januar 2024 kam der zweithöchste Anführer der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Ausland, Saleh al-Aruri, bei einer Explosion in Beirut ums Leben. Die Hisbollah gab Israel die Schuld am Tod des Vize-Leiters des Politbüros der Hamas.