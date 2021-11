1 Eine Ampulle mit dem US-Impfstoff Moderna. Foto: imago /er

In Baden-Württemberg wird die Auffrischungsimpfung mit dem US-Impfstoff Moderna nicht flächendeckend angeboten. Was müssen Betroffene jetzt wissen?















Stuttgart - Schon seit dem 6. Januar hat der amerikanische Impfstoff Moderna auch in der EU die Zulassung, und auch in Deutschland ist er neben Biontech, Astrazeneca und Johnson & Johnson verimpft worden. Allerdings wohl nicht in den Massen, wie die Konkurrenz. Moderna hat es beispielsweise in Baden-Württemberg nur in den Impfzentren gegeben. Als die im September schlossen, war das Impfen nur noch Sache der niedergelassenen Haus- und Fachärzte, die Moderna aber gar nicht im Sortiment hatten. Eine Begründung dafür war, so Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, die Logistik und die Verpackungsgröße des Vakzins, das in relativ großen Fläschchen mit zehn Impfdosen geliefert worden sei.