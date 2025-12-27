Ludwigshafen: Kuscheltier-Alarm auf Autobahn – Polizei rettet Stofftiere

1 Die Großkatze entpuppte sich als Plüschtiger. Foto: --/Polizeiautobahnstation Ruchhe/--

Ein vermeintlicher Tiger auf der A650 bringt die Polizei auf Trab – am Ende wartet eine plüschige Überraschung. Was hinter dem ungewöhnlichen Einsatz steckt.











Link kopiert

Eine plüschige Großkatze hat auf der Autobahn 650 bei Ludwigshafen einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Eine Autofahrerin hatte am Morgen die Autobahnpolizei wegen eines vermeintlichen Tigers auf der Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen informiert, teilte die Polizeiautobahnstation Ruchheim in Rheinland-Pfalz mit. Vor Ort hätten die Beamten schnell Entwarnung gegeben. Bei der gemeldeten Großkatze habe es sich um einen Plüschtiger gehandelt.

Das Stofftier war offenbar gemeinsam mit zahlreichen weiteren Kuscheltieren auf die Fahrbahn gelangt. Wie genau, das sei unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. „Wir gehen davon aus, dass sie beim Transport nicht richtig gesichert waren.“ Die Herkunft der Stofftiere sei unbekannt. „Die geretteten Kuscheltiere befinden sich nun in polizeilichen Gewahrsam und werden dort artgerecht gehalten“, hieß es.