Ludwigshafen: 100-Jähriger auf Straßenbahn-Gleise gestoßen – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

Mitten am Tag wird ein 100-Jähriger an einer Haltestelle in Ludwigshafen auf die Gleise gestoßen. Wer war der junge Täter – und wie geht es dem Senior? Die Polizei bittet um Hinweise.











Ein 100 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag in Ludwigshafen an einer Straßenbahnhaltestelle von einem bislang unbekannten Täter auf die Gleise gestoßen und verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 16.30 Uhr in der Saarlandstraße an der Haltestelle Südwest-Stadion auf die Gleise gestürzt und hatte ersten Kenntnissen nach leichte Verletzungen erlitten.

Der Täterverdächtige soll etwa 17 bis 19 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.