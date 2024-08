Ludwigsburg und Kornwestheim: Marder verantwortlich für Stromausfall in der Region

1 Der Stromausfall am Montagmorgen betraf Ludwigsburg, Kornwestheim und Stuttgart-Zuffenhausen. Foto: dpa/Silas Stein

In großen Teilen Ludwigsburgs, Kornwestheims sowie in Stuttgart-Zuffenhausen ist am Montagmorgen kurzzeitig der Strom ausgefallen. Die Polizei muss Ampeln ersetzen, der Notruf hängt am Notstromaggregat. Der Schuldige trägt einen Pelz.











Kurzzeitig ohne Strom waren am Montagmorgen große Teile von Ludwigsburg und Kornwestheim. Auch im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen blieb in manchen Haushalten das Licht aus. Wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen mitteilte, war der Strom in diesen Gebieten gegen 4.30 Uhr ausgefallen. Auf den entsprechenden Portalen im Internet meldeten Bewohner und Bewohnerinnen zahlreiche Probleme – in Ludwigsburg waren es rund 700 Hinweise.

Wie Anwohner berichteten, waren auch Ampelanlagen und Anzeigen des ÖPNV gestört. In Bahnhöfen sei zum Teil das Licht ausgefallen. Auch das Telefonieren war zwischenzeitlich nicht möglich.

Marder als Ursache festgestellt

Laut Angaben der Stadtwerke war ein Marder Schuld. Das Tier war demnach in Ludwigsburg-Hoheneck in einer Trafostation des Umspannwerks der Netze BW unterwegs. Schließlich habe das Netz umgeschaltet werden können und die Lichter seien wieder angegangen. Die Leitungen für den Notruf liefen einer Polizeisprecherin zufolge über ein Notstromaggregat.

Die ausgefallenen Ampeln und Straßenlaternen habe die Polizei vorübergehend selbst ersetzt und den Verkehr geregelt. Auf den Straßen sei wenig los gewesen, Komplikationen habe es keine gegeben.

Auch Teile von Stuttgart-Zuffenhausen waren vom Stromausfall betroffen. Diese Störungen seien ebenfalls behoben, heißt es auf der Webseite.