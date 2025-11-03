Kurioser Unfall in Ludwigsburg: Senior durchbricht mit Porsche Betonwand in Rathausgarage

6 Der Porsche hing gut fünf Meter in der Luft. Foto: Emanuel Hege

In Ludwigsburg kommt es am Montag zu einem außergewöhnlichen Unfall. Ein Porsche durchbricht in der Rathausgarage eine Betonwand – und bleibt in der Luft hängen. Was bisher bekannt ist.











Außergewöhnlicher Unfall in Ludwigsburg: Ein 90-jähriger Mann ist am Montag mit seinem Porsche 911 Carrera aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr in der Rathausgarage.

Im Zuge dessen stieß der 90-Jährige mit seinem Porsche rückwärts gegen eine Betonwand und durchbrach diese. Da sich hinter dieser Betonwand ein Lüftungsschacht der Tiefgarage befand, bot sich den Einsatzkräften ein kurioses Bild: Der Porsche hing nach Angaben der Polizei gute fünf Meter in der Luft.

Fahrer muss aus Porsche befreit werden

Der 90-Jährige musste in der Folge aus seinem Porsche befreit werden – er war in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte es nicht selbstständig verlassen. Allerdings war der Senior nicht eingeklemmt. Er blieb unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ließ die Feuerwehr den Porsche nach dessen Sicherung vollends in den Schacht hinab, um ihn bergen zu können. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 95.000 Euro.