Ludwigsburg: Mann wird bei Unfall in seinem Fahrzeug eingeschlossen

4 Der Fahrer des Volkswagens wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Am Freitagmorgen kollidieren in Ludwigsburg ein Lkw und Pkw. Der Autofahrer kommt daraufhin nur noch mit Hilfe der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug.











Am Freitagmorgen ist ein Lastwagen gegen 10.45 Uhr in der Kammererstraße in die Fahrerseite eines Autos gefahren. Dabei wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Nach Polizeiangaben bog der Lkw links ab, um weiter auf der Kammererstraße zu bleiben. Gleichzeitig fuhr der Fahrer eines Volkswagens aus einer Ausfahrt.

Mann wurde von Feuerwehr aus seinem Auto befreit

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeschlossenen Mann mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug. Anschließend kümmerte sich der Rettungsdienst um den Fahrer.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar und werden von der Polizei untersucht. Die Kammererstraße war nach den Aussagen eines Zeugen während der Rettungsarbeiten vorübergehend gesperrt.