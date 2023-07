1 Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Ludwigsburg. Foto: dpa/Marijan Murat

Man dürfe aus politischen Fragen keine Kulturkämpfe machen, meint Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Montag. Der Grünen-Politiker war zum Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes in Ludwigsburg.















Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat vor zunehmenden Kulturkämpfen in der politischen Debatte gewarnt. Man dürfe aus politischen Fragen keine Kulturkämpfe machen, sonst setze man „Spaltungskeime“ in der Gesellschaft, sagte der Grünen-Politiker am Montag bei einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes in Ludwigsburg.

Man müsse harte Sachdebatten führen, aber dürfe diese nicht „aufmotzen“ bis hin zu Fragen von Krieg und Frieden. Gleichzeitig sprach sich Kretschmann für eine risikobereite und fehlerfreundliche Politik aus. So habe die Ampel-Regierung das Heizungsgesetz richtigerweise korrigiert.